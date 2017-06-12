Киев хочет закрыть границу с РФ без вреда для украинцев

Власти Украины задумались об альтернативе визовому режиму с Россией. Автором инициативы выступил глава МИЛ страны Павел Климкин.

По его мнению, россияне, желающие пересечь украинскую границу, должны уведомлять об этом Киев заблаговременно. «Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам», - цитирует «Интерфакс» заявление министра в эфире местного телевидения.

Климкин отметил, что на реализацию нововведения потребуется довольно много времени. Разработка системы после принятия соответствующего политического решения займет несколько месяцев. Кроме того, необходимо будет проверить ее работоспособность.

Ранее в Киеве заявили о готовности ввести визовый режим с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Москва будет вынуждена ответить аналогичным образом.