Киев хочет получить Крымский мост в качестве контрибуции

Москва должна передать Крымский мост Украине в качестве компенсации оккупацию полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Он также предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров.

Крым стал российской территорией после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов жителей высказались за вхождение в состав России, сообщает Life.