Киев хочет получить Крымский мост в качестве контрибуции
Москва должна передать Крымский мост Украине в качестве компенсации оккупацию полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.
Он также предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста.
«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров.
Крым стал российской территорией после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов жителей высказались за вхождение в состав России, сообщает Life.
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