Киев готовится к смене формата операции на Донбассе

Администрация президента Украины Петра Порошенко начала подготовку законопроекта, согласно которому так называемая антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке страны заменяется войсковой операцией.

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук пояснил, что вместо Службы безопасности Украины (СБУ) операцией будет руководить оперативный штаб. Он, в свою очередь, будет подчиняться главе государства. Это позволит Порошенко решать вопросы использования сил и средств армии на Донбассе, а также привлекать к операции другие силовые структуры.

На своей странице в Facebook парламентарий подчеркнул, что войсковая операция ни в коем случае не будет означать отказ Киева от минских договоренностей. «Переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в Минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности. Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта на Донбассе», - написал он.