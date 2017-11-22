Киев готовится депортировать Михаила Саакашвили

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили может быть депортирован из Украины до наступления нового года.

Подготовка к высылке политика проходит в режиме спецоперации. Депортация грузинских граждан – один из ее элементов, пишет интернет-издание «Страна» со ссылкой на ряд источников в силовых ведомствах Украины.

При этом отмечается, что Саакашвили будет депортирован не на родину. Предполагается, что его вышлют в Польшу, откуда он приехал на Украину в начале сентября. Основанием для депортации политика может стать нарушение миграционного законодательства, а именно – предельных сроков пребывания на территории Украины.

В Службе безопасности Украины информацию не подтвердили, но и не опровергли. В окружении Саакашвили изданию сообщили, что в курсе готовящейся депортации. Однако при этом усомнились, что это будет легко сделать.

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