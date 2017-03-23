Киев готовит запрет на поставки угля из России
Украина планирует запретить поставки угля из России, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
По его словам, соответствующий проект постановления на данный момент готовится. Предварительно он будет вынесен на рассмотрение кабинета министров.
В начале марта регионы Донбасса объявили о начале поставок угля в Россию из-за блокирования украинскими радикалами железнодорожного и автомобильного сообщения с ДНР и ЛНР, сообщает EADaily.
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