Киев готовит провокации в отношении российских офицеров

На юго-востоке Украины готовятся провокации в адрес российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня. Об этом узнало Минобороны России.

Акция СБУ с задержанием российских военных по обвинению якобы в шпионаже должна пройти во время предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК, сообщает РИА Новости.

В своем сообщении военное ведомство напоминает, что российские офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности Москвы и Киева.