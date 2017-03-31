Киев готов к сотрудничеству с Москвой по делу об убийстве Вороненкова

Украина может предоставить России информацию по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбежавшего в Киев вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, Киев «исповедует международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения».

«В данном случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело», - цитирует «ТВ Центр» слова Матиоса.

Следственный комитет России пока не получил от Украины официального уведомления об убийстве в Киеве Вороненкова. Экс-депутат был застрелен 23 марта у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу.

Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. После этого солистку Мариинского театра Марию Максакову исключили из «Единой России» и уволили из Гнесинки, а ее супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.

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