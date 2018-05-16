Киев будет терять миллиарды гривен из-за Крымского моста

Мост через Керченский пролив будет ежегодно лишать украинскую экономику порядка 500 миллионов гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он пояснил, что указанная сумма – прямые убытки. Косвенные же составят миллиарды гривен. Министр отметил, что из-за моста придется уменьшать тоннаж судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск. По его мнению, мост вообще может стать причиной прекращения судоходства в Керченском проливе.

«Этот мост - не просто мост, это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину, инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран», - заявил Омелян в интервью УНИАН.

Движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая президентом России Владимиром Путиным. Строительство 19-километровой переправы обошлось госбюджету в 228 миллиардов рублей.