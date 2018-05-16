Киев будет терять миллиарды гривен из-за Крымского моста

Мост через Керченский пролив будет ежегодно лишать украинскую экономику порядка 500 миллионов гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он пояснил, что указанная сумма – прямые убытки. Косвенные же составят миллиарды гривен. Министр отметил, что из-за моста придется уменьшать тоннаж судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск. По его мнению, мост вообще может стать причиной прекращения судоходства в Керченском проливе.

«Этот мост - не просто мост, это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину, инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран», - заявил Омелян в интервью УНИАН.

Движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая президентом России Владимиром Путиным. Строительство 19-километровой переправы обошлось госбюджету в 228 миллиардов рублей.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Имя Штирлица дорого обойдется пивоварам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО