Киев не будет оплачивать атлетам поездки на соревнования в РФ

Украинским спортсменам власти предложили отстаивать честь страны за свой счет.

«Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», - цитирует «Ридус» украинского министра спорта Игоря Жданова.

Он добавил, что все спортсмены предупреждены о нежелательности поездок в Россию. Однако силой их удерживать никто не будет. Он могут отправиться в РФ «на свой страх и риск».