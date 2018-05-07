Киев не будет оплачивать атлетам поездки на соревнования в РФ
Украинским спортсменам власти предложили отстаивать честь страны за свой счет.
«Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», - цитирует «Ридус» украинского министра спорта Игоря Жданова.
Он добавил, что все спортсмены предупреждены о нежелательности поездок в Россию. Однако силой их удерживать никто не будет. Он могут отправиться в РФ «на свой страх и риск».
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