Киберпреступники завладели немецкими документами о Brexit
Хакеры взломали серверы правительства Германии и завладели документами, среди которых был протокол консультаций Евросоюза и Британии, а также данные по переговорам между Украиной и Белоруссией.
Содержание украденных документов не раскрывается. Как сообщает телеканал «360», атака на серверы проходила при содействии сотрудников правоохранительных органов, которые осознанно не блокировали доступ к секретной информации.
Ранее сообщалось, что не менее 17 компьютеров сотрудников министерства иностранных дел Германии оказались заражены вредоносными программами в результате кибератаки. Нападение произошло через информационную сеть немецкого правительства.
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