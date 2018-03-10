Киберпреступники завладели немецкими документами о Brexit

Хакеры взломали серверы правительства Германии и завладели документами, среди которых был протокол консультаций Евросоюза и Британии, а также данные по переговорам между Украиной и Белоруссией.

Содержание украденных документов не раскрывается. Как сообщает телеканал «360», атака на серверы проходила при содействии сотрудников правоохранительных органов, которые осознанно не блокировали доступ к секретной информации.

Ранее сообщалось, что не менее 17 компьютеров сотрудников министерства иностранных дел Германии оказались заражены вредоносными программами в результате кибератаки. Нападение произошло через информационную сеть немецкого правительства.