Кибератаки на российские банки осуществляли три хакерские группировки

По мнению специалистов, основные угрозы российским банкам, которые подвергались кибератакам в последнее время, исходили от хакерских группировок Corkow (Metel), Carbanak (Anunak) и Buhtrap (Ratopak).

У каждой из этих групп своя особенность. Так, Corkow отличалась большой сетью зараженных компьютеров и возможностью осуществлять махинации на бирже. Carbanak прославилась тем, что провернула аферу с банкоматами, которые в определенное время начинали автоматически выдавать наличные: преступникам оставалось только подставить мешок. Наконец, Buhtrap появилась позже всех и за короткое время похитила 1,8 миллиарда рублей, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте словацкой фирмы ESET.

Установлено также, что в хакерских группировках есть «штатные работники» и «подрядчики»: так, Corkow и Buhtrap использовали инструмент от одного разработчика.

Среди интересных приемов мошенников – отслеживание писем банковских отделов кибербезопасности: таким образом они узнают, насколько оперативно и качественно специалисты отвечают на угрозы.