Киану Ривз назвал условие возвращения в «Матрицу»

Голливудский актер Киану Ривз не прочь сыграть в продолжении «Матрицы», но при условии, что фильм будут снимать Вачовски.

По его мнению, именно авторы оригинальной трилогии должны заниматься четвертой частью франшизы – написать сценарий и снять по нему фильм, сообщает Vulture.

«Это было бы странно, но почему бы нет?» - заявил Ривз. Он также добавил, что истории и люди в них не умирают.

Фильмы трилогии «Матрица» вышли на экраны в 1999-2003 годах.