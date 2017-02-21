Киану Ривз назвал условие возвращения в «Матрицу»
Голливудский актер Киану Ривз не прочь сыграть в продолжении «Матрицы», но при условии, что фильм будут снимать Вачовски.
По его мнению, именно авторы оригинальной трилогии должны заниматься четвертой частью франшизы – написать сценарий и снять по нему фильм, сообщает Vulture.
«Это было бы странно, но почему бы нет?» - заявил Ривз. Он также добавил, что истории и люди в них не умирают.
Фильмы трилогии «Матрица» вышли на экраны в 1999-2003 годах.
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