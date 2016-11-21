Кейт Бекинсейл призналась в любви к Чехову

Во время пресс-конференции в Москве, куда Кейт Бекинсейл приехала чтобы представить фильм «Другой мир: Войны крови», британская актриса рассказала журналистам о том, что любит русский язык, а также произведения русского классика Антона Чехова и произведения поэтов Серебряного века.

Известная актриса учила русский во времена своей студенческой юности в Оксфордском университете.

-Мы читали русскую литературу, мне очень нравится русский язык, первый спектакль, в котором я участвовала, был «Чайка», и для меня это очень важно, – рассказала актриса.

По словам Кейт Бекинсейл, ее любимый писатель – Чехов. Из университетской программы ей больше всего запомнились и полюбились стихотворения Александра Блока и Анны Ахматовой, а также произведения русского классика Федора Достоевского, сообщает «Газета.ру».