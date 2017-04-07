Кетамин поможет с депрессией
Американские ученые установили, что кетамин может помочь в вопросе лечения депрессии. Специалисты пришли к этому выводу после исследования десятков тысячи людей с депрессивными расстройствами.
Эксперты объяснили, что транквилизатор кетамин может помочь людям, на которых не действуют обычные антидепрессанты. При этом препарат может вводиться только специалистами один или два раза в неделю в небольших дозах, - сообщает «ВладТайм».
Это помогло избавиться от недуга 42 процентам изученных больных. При этом препарат в равной мере эффективен в отношении мужчин и женщин. Но его следует применять только в крайних случаях, когда другие препараты оказались бессильны.
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