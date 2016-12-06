Керри заявил об отсутствии у США «нового плана по Алеппо»

Выступая перед журналистами в Брюсселе в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, госсекретарь США Джон Керри заявил, что не знает ни об отказе от встречи с российскими дипломатами в Женеве, ни о каком-либо новом «плане по Алеппо».

- Я не в курсе какого-либо конкретного отказа от встречи или существовании нового плана по выводу боевиков из Алеппо, - цитирует Керри ТАСС со ссылкой на AFP.

Ранее, 2 декабря госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выдвинул инициативу провести российско-американские консультации по Восточному Алеппо. Глава российского МИД назвал этот шаг качественным прорывом в переговорном процессе и выразил готовность отправить экспертов в Женеву 6-7 декабря.

Однако во вторник, 6 декабря Лавров сообщил, что США без объяснения причин отозвали свои предложения по выводу боевиков из восточного Алеппо и отказались от встречи в Швейцарии.

Глава российского МИД заявил, что выстроить серьезный диалог с американцами не получается и что у него складывается впечатление, будто в Вашингтоне пытаются дискредитировать заявления и действия Керри, на встречах с которым были достигнуты названные договоренности.

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