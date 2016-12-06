Керри заявил о неизменности обязательств США перед НАТО со сменой власти в стране
Вступление в должность президента США победившего на выборах республиканца Дональда Трампа не повлияет на обязательства Соединенных Штатов перед НАТО. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.
- Я скажу то, что я сказал министрам. Пятая статья Вашингтонского договора о коллективной безопасности стоит выше политических вопросов, - цитирует ТАСС выступление Керри на пресс-конференции на полях встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону необходимо пересмотреть свои отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку фактически финансовая нагрузка по содержанию НАТО ложится на плечи только США.
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