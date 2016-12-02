Керри выразил Лаврову озабоченность в связи с ситуацией в сирийском Алеппо

На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Риме госсекретарь США Джон Керри выразил коллеге обеспокоенность в связи с ситуацией в сирийском Алеппо и предложил варианты установления перемирия.

Об этом журналистам рассказала официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо, - сообщает ТАСС.

По словам Трюдо, главы внешнеполитических ведомств «обсудили усилия, направленные на продолжение переговоров по вопросам прекращения боевых действий, доставки гуманитарной помощи», а также возможности для политической передачи власти.

Ранее сообщалось, что Лавров и Керри прибыли в столицу Италии, где принимают участие в конференции «Средиземноморье: римский диалог».