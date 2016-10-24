Керри выразил Лаврову обеспокоенность по поводу возобновления ударов по Алеппо

Во время телефонной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри высказал коллеге обеспокоенность по поводу возобновления авиаударов по сирийскому Алеппо. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Джон Кирби.

- Керри говорил с министром Лавровым сегодня, они обсуждали ситуацию в Алеппо. Госсекретарь выразил свою обеспокоенность возобновлением ударов и наземных атак в Алеппо со стороны режима Башара Асада и России, - цитирует Кирби ТАСС.

По словам официального представителя Госдепартамента США, главы внешнеполитических ведомств двух стран говорили также о важности «многостороннего обсуждения сирийской проблематики в Женеве», а также о наиболее действенных способах достижения устойчивого прекращения боевых действий в Сирии.

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Места: Россия, США
Организации: МИД
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