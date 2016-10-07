Керри призвал продлить санкции против России за невыполнение Минских соглашений

Если Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине не будут выполнены в ближайшие месяцы, санкции, введенные в отношении России, должны быть продлены. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.

- Нам нужно сохранять давление на Россию в плане выполнения Минских договоренностей. Я думаю, нам следует публично заявить о том, что если мы не сможем реализовать Минск в течение следующих месяцев или же составить четкий план имплементации, над чем мы работаем, тогда будет абсолютно необходимо продлить санкции, - цитирует Керри ТАСС.

По словам американского дипломата, США не хотели бы этого, «но это становится единственным вариантом, что можно сделать, если мы не продвинемся вперед».

Керри также выступил за тщательное расследование действий России и сирийской армии, которые совершили немало военных преступлений, в том числе в результате нападений на медицинские учреждения, в которых погибло 20 и получило ранения около 100 человек.