Керри призвал продлить санкции против России за невыполнение Минских соглашений

Если Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине не будут выполнены в ближайшие месяцы, санкции, введенные в отношении России, должны быть продлены. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.

- Нам нужно сохранять давление на Россию в плане выполнения Минских договоренностей. Я думаю, нам следует публично заявить о том, что если мы не сможем реализовать Минск в течение следующих месяцев или же составить четкий план имплементации, над чем мы работаем, тогда будет абсолютно необходимо продлить санкции, - цитирует Керри ТАСС.

По словам американского дипломата, США не хотели бы этого, «но это становится единственным вариантом, что можно сделать, если мы не продвинемся вперед».

Керри также выступил за тщательное расследование действий России и сирийской армии, которые совершили немало военных преступлений, в том числе в результате нападений на медицинские учреждения, в которых погибло 20 и получило ранения около 100 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: санкции
Следующая новость Чуркин сообщил о неприемлемом для РФ французском проекте резолюции по Алеппо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО