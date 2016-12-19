Керри признал вину администрации США в срыве переговоров с РФ по Сирии

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию сирийского конфликта были сорваны из-за разногласий в администрации действующего президента США Барака Обамы. Такое признание сделал госсекретарь США Джон Керри.

- К сожалению, у нас было разделение внутри наших кругов, которое сделало реализацию договоренностей по Сирии крайне сложно достижимой. Сейчас, очевидно, уже поздно. Но факт в том, что было соглашение, по которому Россия соглашалась прекратить полеты и то, что она делает в регионе, если бы мы договорились о совместных усилиях, - цитирует Керри РИА «Новости» со ссылкой на интервью газете Boston Globe.

- В нашей администрации были люди, которые были против этого. Я сожалею об этом, я думаю, это было ошибкой. Думаю, была бы другая ситуация, если бы мы могли договориться, — сказал Керри.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США регулярно выступают с рядом инициатив, которые можно и нужно обсуждать, но затем сами же их отзывают. Глава российского МИД заявил, что у него создается впечатление, будто в администрации Белого дома кто-то умышленно «подставляет» Керри, который вынужден доносить то одну, то другую позицию по Алеппо и Сирии в целом.

Новости по теме
Теги:
События: переговоры
Организации: МИД
Следующая новость Обстрелами ВСУ на окраинах Донецка повреждены дом и линии электропередачи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО