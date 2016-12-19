Керри признал вину администрации США в срыве переговоров с РФ по Сирии

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию сирийского конфликта были сорваны из-за разногласий в администрации действующего президента США Барака Обамы. Такое признание сделал госсекретарь США Джон Керри.

- К сожалению, у нас было разделение внутри наших кругов, которое сделало реализацию договоренностей по Сирии крайне сложно достижимой. Сейчас, очевидно, уже поздно. Но факт в том, что было соглашение, по которому Россия соглашалась прекратить полеты и то, что она делает в регионе, если бы мы договорились о совместных усилиях, - цитирует Керри РИА «Новости» со ссылкой на интервью газете Boston Globe.

- В нашей администрации были люди, которые были против этого. Я сожалею об этом, я думаю, это было ошибкой. Думаю, была бы другая ситуация, если бы мы могли договориться, — сказал Керри.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США регулярно выступают с рядом инициатив, которые можно и нужно обсуждать, но затем сами же их отзывают. Глава российского МИД заявил, что у него создается впечатление, будто в администрации Белого дома кто-то умышленно «подставляет» Керри, который вынужден доносить то одну, то другую позицию по Алеппо и Сирии в целом.