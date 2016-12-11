Керри предложил сирийской оппозиции сделать первый шаг к миру

Госсекретарь США Джон Керри призвал сирийскую оппозицию в Алеппо к миру. Об этом он заявил по итогам министерской встречи по Сирии в Париже.

По его словам, необходимо прекратить военные действия и приступить к переговорам и диалогу. Керри также призвал главу Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Рияда Хиджаба подумать о способе спасения Алеппо, отметив, что не просит оппозицию сдаваться, но призывает к конструктивному диалогу.

Ранее Керри также потребовал от России предоставить гарантии безопасности покидающей Алеппо вооруженной оппозиции. Об этом сообщает RT.