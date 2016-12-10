Керри попросил власти России и Сирии быть снисходительными к оппозиции
Правительства Сирии и Россия должны "проявить милость" и дать оппозиционерам в Алеппо прочные гарантии того, что их жизнь будет в безопасности после выхода из города.
С таким заявлением выступил в субботу госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи "Группы друзей Сирии" в Париже, сообщает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что правительственные войска Сирии и их союзники должны обеспечить беспрепятственный выход из Алеппо местному населению.
Глава немецкой дипломатии также подчеркнул, что сирийские власти должны гарантировать жителям Алеппо, что выходящих из города не будут преследовать.
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