Керри обвинил Россию и Асада в совершении военных преступлений в Сирии

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, госсекретарь США Джон Керри призвал провести тщательное расследование военных преступлений, совершенных Россией и армией Башара Асада в Сирии.

- Эти действия требуют тщательного расследования, чтобы выяснить, идет ли речь о военных преступлениях, а те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности, - цитирует Керри «Интерфакс».

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, России следует объяснить бомбежки больниц и гражданского населения.

- Россия и режим Башара Асада должны больше, чем просто объяснить миру, почему они продолжают бомбить больницы и медицинские учреждения, а также женщин и детей, - заявил Керри.

По словам дипломата, власти Сирии напали на больницу в Алеппо, что привело к гибели 20 человек и ранениям еще 100 человек.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к атакам гражданских объектов. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова, «боевики устраивают в жилых кварталах города госпитали, прямо в домах, и об этом никакой информации ни у кого нет».

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Япония намерена запустить космический корабль к МКС в декабре

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО