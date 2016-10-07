Керри обвинил Россию и Асада в совершении военных преступлений в Сирии

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, госсекретарь США Джон Керри призвал провести тщательное расследование военных преступлений, совершенных Россией и армией Башара Асада в Сирии.

- Эти действия требуют тщательного расследования, чтобы выяснить, идет ли речь о военных преступлениях, а те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности, - цитирует Керри «Интерфакс».

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, России следует объяснить бомбежки больниц и гражданского населения.

- Россия и режим Башара Асада должны больше, чем просто объяснить миру, почему они продолжают бомбить больницы и медицинские учреждения, а также женщин и детей, - заявил Керри.

По словам дипломата, власти Сирии напали на больницу в Алеппо, что привело к гибели 20 человек и ранениям еще 100 человек.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к атакам гражданских объектов. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова, «боевики устраивают в жилых кварталах города госпитали, прямо в домах, и об этом никакой информации ни у кого нет».