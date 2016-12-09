Керри надеется «договориться с русскими» и «спасти Алеппо» от полного разрушения

В преддверии встречи российских и американских экспертов, которая состоится в субботу в Швейцарской Женеве, госсекретарь США Джон Керри на приеме в посольстве США в Париже поделился с журналистами своими ожиданиями от переговоров. По его словам, главная задача – «договориться с русскими» и «спасти Алеппо от полного разрушения».

- Сегодня я работал и продолжаю работать над тем, каким образом спасти Алеппо от полного разрушения. Завтра в Женеву из США прибудет делегация и, я надеюсь, мы достигнем с российской стороной того или иного соглашения относительно того, как защитить гражданское население, и относительно того, что делать с вооруженной оппозицией, - цитирует Керри «Интерфакс» со ссылкой на интернет-портал французской газеты Le Figaro.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Женеве существует хороший шанс договориться с США по решению ситуации в восточном Алеппо, но в то же время заметил, что от Соединенных Штатов всегда нужно ждать сюрпризов, как было, например, в начале декабря, когда американские эксперты в последний момент отказались от встречи.

По неподтвержденной информации, в осажденном Алеппо могут находиться американские военные инструкторы, работающие с отрядами так называемой «умеренной оппозиции». Этим может объясняться такая настойчивость США по вопросу полного прекращения операции по освобождению Алеппо.

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