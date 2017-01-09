Керри извинился за многолетнюю дискриминацию геев в Госдепе США

Госсекретарь США Джон Керри распространил заявление, в котором принес извинения представителям сексуальных меньшинств за многолетнюю дискриминацию в Государственном Соединенных Штатов.

«В прошлом, начиная с 1940-х годов и на протяжении десятилетий госдепартамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации, вынуждая некоторых работников увольняться или отказываясь нанимать некоторых претендентов», - цитирует текст документа «Интерфакс».

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, срок полномочий которого истекает 20 января, впредь такое не повторится, и в Госдеп смогут устроиться на работу люди любой сексуальной ориентации.

«От имени госдепартамента я приношу извинения тем, кто столкнулся с такой практикой в прошлом и подтверждаю твердую приверженность департамента ценностям многообразия и вовлеченности всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ сообществ», - подчеркнул Керри.

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