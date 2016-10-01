Керри допустил возможность участия Асада в новых президентских выборах в Сирии

Выступая на встрече с представителями гражданского общества Сирии, состоявшейся 22 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, госсекретарь США Джон Керри дал понять, что Соединенные Штаты не станут возражать против участия нынешнего главы государства Башара Асада в следующих президентских выборах в Сирии.

Выдержки из аудиозаписи встречи, состоявшейся в постоянном представительстве Нидерландов при штаб-квартире ООН, опубликовала электронная версия газеты The New York Times, - сообщает ТАСС.

Издание рассказывает, что Керри «ошеломил находившихся за столом сирийцев, когда предположил, что им следует принимать участие в выборах, включающих президента Башара Асада».

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что такие выборы были бы проведены западными и ближневосточными государствами и ООН «в соответствии с самыми строгими стандартами».

Подлинность аудиозаписи, которую сделали не представители Сирии, не подвергается сомнению, - утверждает издание, подчеркивая, что сказанное Керри идет вразрез с многократными заявлениями Белого дома о том, что Асад должен немедленной сойти с политической арены.

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