В Керчи устранили аварию на теплотрассе

Ремонтные работы на теплотрассе в Керчи завершились. В ближайшее время в дома вернется тепло.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что после устранения неполадок производится заполнение системы водой и запуск котельной.

Некоторое время назад сообщалось, что авария оставила без отопления свыше 15,5 тысяч человек и 10 социально значимых зданий. К ее устранению были привлечены как коммунальщики, так и спасатели.