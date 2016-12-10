В Керчи устранили аварию на теплотрассе
Ремонтные работы на теплотрассе в Керчи завершились. В ближайшее время в дома вернется тепло.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что после устранения неполадок производится заполнение системы водой и запуск котельной.
Некоторое время назад сообщалось, что авария оставила без отопления свыше 15,5 тысяч человек и 10 социально значимых зданий. К ее устранению были привлечены как коммунальщики, так и спасатели.
Следующая новость Во Франции предложили продлить режим ЧП на полгода
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии