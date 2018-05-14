В Керчи открыли новую трассу около Крымского моста

Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открыто.

Длина путепровода – 1,8 км. Отмечается, что помимо автомобильного движения, открыта также пешеходная часть трассы.

Для пешеходов на путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 метра.

На объекте установлено перильное и барьерное ограждение, четыре остановочных пункта для общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируется светофорами, передает ТАСС.