В Керчи открыли новую трассу около Крымского моста
Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открыто.
Длина путепровода – 1,8 км. Отмечается, что помимо автомобильного движения, открыта также пешеходная часть трассы.
Для пешеходов на путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 метра.
На объекте установлено перильное и барьерное ограждение, четыре остановочных пункта для общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируется светофорами, передает ТАСС.
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