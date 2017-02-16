На Керченской переправе скопились более тысячи грузовиков

Около 1,2 тысячи большегрузных автомобилей скопились на Керченской паромной переправе, остановившей работу в связи с неблагоприятной погодой.

Переправа закрыта из-за сильного ветра и дрейфа льдов. Свою работу она восстановит с улучшением погодных условий.

В компании «Морская дирекция, являющейся оператором переправы, РИА «Новости» рассказали, что со стороны порта «Кавказ» скопились 878 фур и 25 легковых автомобилей. Со стороны порта «Крым» переправы ожидают еще 276 грузовиков и пять легковых авто.