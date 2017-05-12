Керченский мост соединит Крым и Кубань до конца осени

Строители завершат установку арочных пролетов Керченского моста, соединив берега Крыма и Кубани до конца осени текущего года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе проведенной инспекции.

По его словам, также ведутся работы по формированию ближних и дальних подходов к мосту.

Отмечается, что пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала позволит пропускать суда через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров. 4 мая строители завершили возведение половины опор моста через Керченский пролив.

Более трех километров автодорожной части моста также уже перекрыто пролетами, работа развернута на всех морских участках и идет с опережением графика почти на год.

Строительство моста через Керченский пролив будет завершено в декабре 2018 года. Длина моста составит 19 километров, а общая стоимость проекта уже достигла 227,92 миллиарда рублей, сообщает «РИА Новости».