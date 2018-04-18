Кемеровская прокуратура сделала «Зимнюю вишню» «неприкасаемой»

Следствию по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» удалось выяснить, что местная прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проводить проверки в здании.

В ходе допросов прокурор Кемеровской области и города Кемерово и его помощник показали, что ТЦ исключался из плановых проверок предприятий малого и среднего бизнеса по требованиям вышестоящего руководства, сообщает телеканал «360».

СКР также устанавливает степень причастности сотрудников МЧС к пожару. В связи с этим в главке ведомства по региону, у его главы и руководства структурных подразделений были проведены обыски.