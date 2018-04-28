Кемеровская область погрязла в тоннах мусорных куч

На территории Ленинск-Кузнецкого, Юргинского и Калтанского городских округов, а также Тисульского муниципального района Кемеровской области обнаружено 37 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

Отмечается, что 10 из 37 свалок располагаются в водоохранных зонах.

Общая площадь нелегальных свалок составила 37 485 квадратных метров.

Власти региона уже проинформированы о «находках» и ищут решение по ликвидации свалок, передает «Vse42».