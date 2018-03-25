В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четверо детей

Четверо детей скончались при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах города.

«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», - рассказал источник.

Очаг возгорания предположительно находился в одном из кинозалов, отметил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, прибывший на место происшествия.

В ликвидации пожара принимают участие более десяти единиц техники, горят три этажа здания.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Американцы отказались ставить памятник советским летчикам в Элизабет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО