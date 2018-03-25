В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четверо детей

Четверо детей скончались при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах города.

«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», - рассказал источник.

Очаг возгорания предположительно находился в одном из кинозалов, отметил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, прибывший на место происшествия.

В ликвидации пожара принимают участие более десяти единиц техники, горят три этажа здания.