В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четверо детей
Четверо детей скончались при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах города.
«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», - рассказал источник.
Очаг возгорания предположительно находился в одном из кинозалов, отметил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, прибывший на место происшествия.
В ликвидации пожара принимают участие более десяти единиц техники, горят три этажа здания.
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