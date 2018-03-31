В Кембридже состоялось прощание со Стивеном Хокингом

В Кембридже похоронили физика-теоретика Стивена Хокинга. Церемония прощания состоялась в университетской церкви Святой Марии.

Проводить Хокинга в последний путь пришли актер Эдди Редмэйн, сыгравший в фильме «Вселенная Стивена Хоккинга», глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, родные и близкие профессора, его первая супруга Джейн Хокинг, трое детей ученого – Люси, Роберт и Тимоти. Всего в церкови Святой Марии собрались 500 человек, передает ТАСС.

Когда погребальный кортеж подъехал к церкви, ее колокола пробили 76 раз – именно столько лет прожил физик. Прах Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Стивен Хокинг скончался 14 марта у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз. Спустя 22 года после воспаления легких он перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить.

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