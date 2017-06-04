В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
В Кельне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия сошел с рельсов скоростной поезд.
Как сообщает Газета.ru, происшествие случилось 4 июня в 8.45 по местному времени (9.45 мск). В результате инцидента пострадавших не обнаружено, однако железнодорожные пути оказались заблокированы, что привело к приостановке движения поездов.
Ранее в Греции сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия погибли четверо человек.
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