В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд

В Кельне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия сошел с рельсов скоростной поезд.

Как сообщает Газета.ru, происшествие случилось 4 июня в 8.45 по местному времени (9.45 мск). В результате инцидента пострадавших не обнаружено, однако железнодорожные пути оказались заблокированы, что привело к приостановке движения поездов.

Ранее в Греции сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия погибли четверо человек.