Келин предупредил Черногорию о последствиях вступления страны в НАТО

Выступая на открытии второго Европейского форума молодых дипломатов, начальник Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что вступление Черногории, Боснии и Герцеговины в НАТО, осложнит взаимоотношения этих стран с Россией.

- На текущий момент Черногория собирается в НАТО, я знаю, что стимулируют и Боснию и Герцеговину. Это не послужит улучшению наших отношений, - цитирует Келина интернет-издание TopRe.

Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, премьер Черногории не исключил проведения референдума о вступлении в НАТО.