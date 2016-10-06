Келин предупредил Черногорию о последствиях вступления страны в НАТО
Выступая на открытии второго Европейского форума молодых дипломатов, начальник Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что вступление Черногории, Боснии и Герцеговины в НАТО, осложнит взаимоотношения этих стран с Россией.
- На текущий момент Черногория собирается в НАТО, я знаю, что стимулируют и Боснию и Герцеговину. Это не послужит улучшению наших отношений, - цитирует Келина интернет-издание TopRe.
Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, премьер Черногории не исключил проведения референдума о вступлении в НАТО.
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