КаZантип готов вернуться в Крым
Президент «Республики КаZантип» Никита Маршунок готов провести музыкальный фестиваль в Крыму, если это предложат власти региона.
«Считаю, Крыму не хватает туристического мощного продукта, если власть принимает решение, я его поддержу с удовольствием, готов буду провести фестиваль», цитирует Life слова Маршунока.
Ранее возрождение молодежного музыкального фестиваля КаZантип в восточной части Крыма допустил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
Фестиваль проводился в Крыму до 2016 года, после чего был запрещен из соображений безопасности.
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