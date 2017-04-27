КаZантип готов вернуться в Крым

Президент «Республики КаZантип» Никита Маршунок готов провести музыкальный фестиваль в Крыму, если это предложат власти региона.

«Считаю, Крыму не хватает туристического мощного продукта, если власть принимает решение, я его поддержу с удовольствием, готов буду провести фестиваль», цитирует Life слова Маршунока.

Ранее возрождение молодежного музыкального фестиваля КаZантип в восточной части Крыма допустил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Фестиваль проводился в Крыму до 2016 года, после чего был запрещен из соображений безопасности.