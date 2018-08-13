Казанский водитель рекламировал услуги заказных убийств
В Казани сотрудники полиции остановили автомобилиста, на заднем стекле которого была наклейка с надписью «заказные убийства, рэкет, мошенничество», а внизу прикреплен номер телефона.
Полиция предъявила два штрафа – за вождение без технического осмотра автомобиля и тонировку, а также попросила снять наклейку.
Оказалось, что у мужчины есть бизнес, который занимается вытравливанием насекомых-вредителей.
В МВД объяснили, что никакой ответственности за такую рекламу мужчина нести не может, потому что в законодательстве нет соответствующего наказания, передает «Федерал Пресс».
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