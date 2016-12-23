В Казани водитель попытался скрыться от полиции в терминале аэропорта
В Казани, убегавший от полиции водитель, въехал в терминал международного аэропорта.
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии опьянения и пытаясь скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС, снес шлагбаум, ограждение, а затем протаранил стеклянные двери терминала.
Никто из находившихся в здании пассажиров и сотрудников аэропорта не пострадал. Ущерб, причиненный в результате инцидента, оценивается в шесть миллионов рублей, передает РИА ФедералПресс.
Предполагается, что за рулем автомобиля мог находиться глава местного частного детективного предприятия, однако в МВД Татарстана эту информацию комментировать отказались.
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