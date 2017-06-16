В Казани произошел пожар на оборонном предприятии
В ночь на 16 июне в Казани загорелся один из цехов порохового завода. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
К настоящем у времени возгорание локализовано. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает URA.RU со ссылкой на «Газету.ру». Специалисты проводят проверку на предмет содержания в воздухе опасных для людей веществ.
Пороховой завод в Казани является одним из старейших российских предприятий. Несколько месяцев назад там произошел аналогичный случай, в результате которого погиб один человек.
Следующая новость Владимир Путин рассказал о вмешательстве США в выборы в РФ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии