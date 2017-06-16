В Казани произошел пожар на оборонном предприятии

В ночь на 16 июне в Казани загорелся один из цехов порохового завода. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

К настоящем у времени возгорание локализовано. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает URA.RU со ссылкой на «Газету.ру». Специалисты проводят проверку на предмет содержания в воздухе опасных для людей веществ.

Пороховой завод в Казани является одним из старейших российских предприятий. Несколько месяцев назад там произошел аналогичный случай, в результате которого погиб один человек.