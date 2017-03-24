В Казани горит пороховой завод

На пороховом заводе в Казани вечером произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Как уточняется в материале, сообщение о возгорании поступило в 20.27 по местному времени.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона и Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России №35 выехали на территорию порохового завода.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала, сообщает «Интерфакс».

По данным местных СМИ, в районе Порохового завода в Казани произошел взрыв. Очевидцы отмечают, что хлопок был такой силы, что затряслись стены.

По словам одного из рабочих, в цех, где несколько месяцев назад произошел пожар, сегодня завезли 24 тонны пороха, сообщил местный портал prokazan.ru, отметив, что официального подтверждения этой информации нет.

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Места: Россия
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