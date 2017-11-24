В Казани эвакуация автомобиля стала причиной смерти его хозяина

В Казани мужчина испытал сильный стресс и умер от того, что его автомобиль забрал эвакуатор.

Инцидент произошел в центре города и был запечатлен камерами видеонаблюдения. Мужчина, увидев, что его машину забирают за парковку в неположенном месте, подбежал к эвакуатору и попытался договориться с его водителем. Убедить сотрудника эвакуации ему не удалось.

Расстроенный автовладелец отошел на некоторое расстояние, а затем решил вернуться. Около эвакуатора он упал и умер на месте. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате инфаркта из-за эмоционального потрясения, сообщает KZNLIVE.

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Места: Россия
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