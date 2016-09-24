В Казани на борту самолета скончался пассажир
В аэропорту Казани рейс в Санкт-Петербург задержали на четыре часа. Причиной стала смерть пассажира.
Известно, что происшествие случилось около пяти часов утра в субботу. Вылет самолета авиакомпании "Россия" был отложен. Скончался гражданин Индии, по предварительным данным, причиной могла стать сердечно-сосудистая недостаточность.
На борту самолета находились 125 пассажиров. Они вылетели в Санкт-Петербург в 8 часов 39 минут, сообщает ТАСС.
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