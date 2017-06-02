Казань станет первым крупным безналичным городом в России

Казань может стать первым российским безналичным городом, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, еще одно безналичное пространство Сбербанк в Республике Коми, где будет создана «карта жителя Республики Коми» - единый платежно-идентификационный документ для жителей региона.

Кроме того, в Корткеросском районе Республики Коми будет создана свободная от наличных денег зона.

Герман Греф отметил, что после завершения проекта в Коми, Сбербанк сразу начнет развивать безналичную систему в Казани, сообщает «РИА Новости».