Казань станет первым крупным безналичным городом в России
Казань может стать первым российским безналичным городом, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, еще одно безналичное пространство Сбербанк в Республике Коми, где будет создана «карта жителя Республики Коми» - единый платежно-идентификационный документ для жителей региона.
Кроме того, в Корткеросском районе Республики Коми будет создана свободная от наличных денег зона.
Герман Греф отметил, что после завершения проекта в Коми, Сбербанк сразу начнет развивать безналичную систему в Казани, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Китайский турист уничтожил древний сталагмит
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии