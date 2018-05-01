Казаки заблокировали вход в Сахаровский центр

Казаки и сторонники самопровозглашенных республик Донбасса заблокировали вход в Сахаровский центр в Москве.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал представитель музея. По его словам, собравшиеся мешают проведению фестиваля «Муза непокорных», который посвящен протестному движению в России. Также они обвиняют организаторов фестиваля в том, что те «провокаторы и преступники».

На место прибыли сотрудники полиции, однако они не вмешиваются в происходящее. В программе фестиваля представлены произведения и песни, которые посвящены гражданскому протесту в России и на Украине.

Сахаровский центр расположен в центре Москвы на улице Земляной Вал. Он выступает за сохранение памяти о жертвах политрепрессий и за упрочнение основ демократического общества.

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