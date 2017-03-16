В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу
Полиция Казахстана задержала одного из подозреваемых в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу среди юношей Евгения Галузинского.
Правоохранители вычислили его на основе записей с камер видеонаблюдения на месте преступления. В отношении подозреваемого проводится досудебная проверка по статье «Убийство», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Галузинский погиб 14 марта. По пути домой спортсмен и его друг были встречены группой нетрезвых молодых людей. Между ними завязалась драка, в ходе которой спортсмен получил несколько ножевых ранений и скончался на месте.
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