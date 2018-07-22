В Казахстане смертельно ранили участника команды КВН

В городе Актау смертельно ранили участника сборной КВН «Актобе» Данияра Алимбаева.

Инцидент случился в ночь на 21 июля. Алимбаеву нанесли ножевое ранение в ногу.

С повреждениями артерий и вен артиста доставили в больницу. 32-летний квнщик перенес экстренную операцию, однако скончался в реанимации.

Полиция Казахстана задержала троих подозреваемых, передает РИА Новости. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Алимбаев был участником команды «Актобе», которая выступала в сочинском фестивале КВН.