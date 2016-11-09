В Казахстане найдены останки древнего человека

Несколько лет специалисты проводят раскопки в Казахстане. За это время они обнаружили множество интересных вещей, а совсем недавно ученые обнаружили останки древнего человека, жившего в период раннего железного века.

Во время исследования останков специалисты обнаружили на руках древнего человека сквозные дыры, это говорит о том, что мужчину хотели забальзамировать. По соображению экспертов мужчине было от 35 до 40 лет. В общей сложности за время проведения работ в Казахстане было выявлено более 1500 ценных экспонатов,- сообщает «ФАН».