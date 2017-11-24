В Казахстане испытывают новую российскую ракету

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли испытания новой ракеты системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковника Андрея Приходько, задача испытаний была успешно выполнена. Условная цель была поражена модернизированной противоракетой в запланированное время, передает «Ura.ru».

Стоящая на вооружении воздушно-космических сил система ПРО создана для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Помимо прочего, предупреждает о ракетном нападении, а также облегчает контроль космического пространства.