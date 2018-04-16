В Казахстане чиновник брал взятки машинами и мясом

В Казахстане на скамье подсудимых оказался экс-глава комитета по геологии и недропользованию министерства инвестиций республики Базарбай Нурабаев. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, Нурабаев оказывал покровительство одной из компаний, руководство которой попросило его о помощи в получении разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых на Ирисуйском месторождении.

В качестве вознаграждения чиновник потребовал сначала конину, затем - говядину. Кроме того, в качестве взятки ему и его сообщникам были переданы автомобили Lexus и Audi.

Общая сумма взяток составила почти 26 миллионов тенге (порядка пяти миллионов рублей). В соответствии с законодательством страны Нурабаеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества, сообщает Tengrinews.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
Следующая новость В ОЗХО не поддержали идею расследования в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО