В Казахстане чиновник брал взятки машинами и мясом

В Казахстане на скамье подсудимых оказался экс-глава комитета по геологии и недропользованию министерства инвестиций республики Базарбай Нурабаев. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, Нурабаев оказывал покровительство одной из компаний, руководство которой попросило его о помощи в получении разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых на Ирисуйском месторождении.

В качестве вознаграждения чиновник потребовал сначала конину, затем - говядину. Кроме того, в качестве взятки ему и его сообщникам были переданы автомобили Lexus и Audi.

Общая сумма взяток составила почти 26 миллионов тенге (порядка пяти миллионов рублей). В соответствии с законодательством страны Нурабаеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества, сообщает Tengrinews.